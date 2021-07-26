Точный прогноз погоды в Тбилиси с 26 июля по 1 августа

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси временами ясную и временами облачную погоду с дождями.
В понедельник, 26 июля, в столице будет преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью плюс 25 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла.
Закат солнца будет в 20:25.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Во вторник, 27 июля, утром синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду, однако днем ожидается частичная облачность, а ближе к вечеру – слабый дождь.
Минимальная температура воздуха ночью плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 34 градусов тепла.
Восход солнца будет в 05:49.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:24.
В среду, 28 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют дождливую облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла.
Восход солнца будет в 05:50.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:23.
В четверг, 29 июля, в столице погода будет преимущественно ясной и солнечной. Рано утром ожидается слабый дождь, однако днем прояснится.
Минимальная температура воздуха ночью 20 градусов, а днем – 25 градусов тепла.
Восход солнца будет в 05:51.
Скорость ветра будет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:22.
В пятницу, 30 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода.
Минимальная температура ночью будет плюс 19 градусов, а днем – 29.
Восход солнца будет в 05:52.
Скорость ветра 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:21.
В субботу, 31 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная и солнечная погода.
Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 30 градусов тепла.
Восход солнца будет в 05:53.
Скорость ветра 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:20.
В воскресенье, 1 августа, в столице в течение дня сохранится преимущественно ясная погода.
Минимальная температура ночью будет плюс 21, а днем – 32 градуса тепла.
Восход солнца будет в 05:54.
Скорость ветра 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:19.
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