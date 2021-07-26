Точный прогноз погоды в Тбилиси с 26 июля по 1 августа

Изнуряющей жары на этой неделе синоптики не прогнозируют – выше 32 градусов столбик термометра не поднимется, а временами порадует теплый летний дождь

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси временами ясную и временами облачную погоду с дождями.

В понедельник, 26 июля, в столице будет преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью плюс 25 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла.

Закат солнца будет в 20:25.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Во вторник, 27 июля, утром синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду, однако днем ожидается частичная облачность, а ближе к вечеру – слабый дождь.

Минимальная температура воздуха ночью плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 34 градусов тепла.

Восход солнца будет в 05:49.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:24.

В среду, 28 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют дождливую облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Восход солнца будет в 05:50.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:23.

В четверг, 29 июля, в столице погода будет преимущественно ясной и солнечной. Рано утром ожидается слабый дождь, однако днем прояснится.

Минимальная температура воздуха ночью 20 градусов, а днем – 25 градусов тепла.

Восход солнца будет в 05:51.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:22.

В пятницу, 30 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода.

Минимальная температура ночью будет плюс 19 градусов, а днем – 29.

Восход солнца будет в 05:52.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:21.

В субботу, 31 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная и солнечная погода.

Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 30 градусов тепла.

Восход солнца будет в 05:53.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:20.

В воскресенье, 1 августа, в столице в течение дня сохранится преимущественно ясная погода.

Минимальная температура ночью будет плюс 21, а днем – 32 градуса тепла.

Восход солнца будет в 05:54.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:19.

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