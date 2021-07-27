Непогода в Сванети: жители нескольких сел отрезаны от внешнего мира

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Жители сел Адиши, Ипари, Кала и Ушгули в Местийском муниципалитете (Сванети) до сих пор остаются без электроэнергии, сообщает мэрия Местии.
В результате проливных дождей разлившаяся река полностью разрушила несколько участков подъездной дороги к селу Адиши.
На 165-м километре автомобильной дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили государственного значения (Кала-Ипари) река Ингури размыла железобетонный мост.
В селе Мулахи в результате сильного дождя увеличилась ложбина Хераши.
В административных единицах Бечо, Ленджери и Цхумари повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.
По данным мэрии, во всех административных единицах муниципалитета Местия работают соответствующие группы, изучаются повреждения, ведутся работы по ликвидации.
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