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Последствия наводнения в регионе Сванети

Непогода в Сванети: жители нескольких сел отрезаны от внешнего мира

photo : press-service of the Mestia City Hall
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (274)
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Ливневые дожди создали серьезные проблемы высокогорному Местийскому району - повреждены дороги, линии электропередачи, затоплены сельскохозяйственные угодья

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Жители сел Адиши, Ипари, Кала и Ушгули в Местийском муниципалитете (Сванети) до сих пор остаются без электроэнергии, сообщает мэрия Местии.

В результате проливных дождей разлившаяся река полностью разрушила несколько участков подъездной дороги к селу Адиши.

Последствия наводнения в регионе Сванети
photo : press-service of the Mestia City Hall
Последствия наводнения в регионе Сванети

На 165-м километре автомобильной дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили государственного значения (Кала-Ипари) река Ингури размыла железобетонный мост.

Последствия наводнения в регионе Сванети
photo : press-service of the Mestia City Hall
Последствия наводнения в регионе Сванети

В селе Мулахи в результате сильного дождя увеличилась ложбина Хераши.

Последствия наводнения в регионе Сванети
photo : press-service of the Mestia City Hall
Последствия наводнения в регионе Сванети

В административных единицах Бечо, Ленджери и Цхумари повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

Последствия наводнения в регионе Сванети
photo : press-service of the Mestia City Hall
Последствия наводнения в регионе Сванети

По данным мэрии, во всех административных единицах муниципалитета Местия работают соответствующие группы, изучаются повреждения, ведутся работы по ликвидации.

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Темы:
Погода в Грузии (274)
Теги:
Непогода в Грузии, Сванети, Грузия

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