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Последствия проливного дождя в Лентехском районе, размытые дороги

На западе Грузии приступили к устранению последствий проливных дождей

photo : Lentekhi Municipality / FB
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Департамент автомобильных дорог ведет интенсивные работы по расчистке и восстановлению дорог и мостов, поврежденных разлившимися реками и ливневыми дождями

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В Западной Грузии ведутся активные работы по восстановлению поврежденных проливными дождями и разливом рек дорог и мостов, сообщает Департамент автомобильных дорог.

Участок автодороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили возле села Сакдари был затоплен вышедшей из берегов рекой. Поврежден мост. Движение на этом участке дороги было запрещено со вчерашнего утра.

Последствия наводнения в регионе Сванети
photo : press-service of the Mestia City Hall
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Сотрудники департамента работают в непрерывном режиме, ведутся активные очистные работы с использованием тяжелой техники.

К этому времени транспортное движение на участке частично восстановлено.

Возобновилось движение на дороге Лентехи-Местиа, где вчера утром разлившаяся река Цхенисцкали смыла центральную трассу.

Что касается трех деревень, отрезанных от внешнего мира – Дура, Твиби и Сакдари (Квемо Сванети), ведутся работы по очистке подъездной дороги к ним.

Сильные дожди вызвали повышение уровня воды в реках на западе Грузии и спровоцировали оползневые процессы. По прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится до 29 июля.

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Темы:
Погода в Грузии (276)
Теги:
дороги, Непогода в Грузии, Грузия

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