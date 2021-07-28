На западе дождь, на востоке ветер – что творит погода в Грузии?

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Часть жителей в муниципалитете Лагодехи (Кахети) до сих остается без электроэнергии.
Сильный ветер, поднявшийся ночью, оборвал линии электропередачи, кое-где сорваны крыши. Вырванными с корнем огромными деревьями повреждено несколько автомобилей.
Сильный ветер нанес ущерб и муниципалитетам Телави и Лагодехи. Временно было ограничено движение транспорта.
Электрораспределительная компания Energo-Pro Georgia уже направила ремонтные бригады для восстановления линий электропередачи.
Пока в Восточной Грузии бушует сильный ветер, в западной части страны ливни и вышедшие из берегов реки размывают дороги и сносят мосты.
По данным Национального агентства окружающей среды, непогода на всей территории страны сохранится до 29 июля.
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