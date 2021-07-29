Движение транспорта и подача электроэнергии в Нижней Сванети восстановлены

В Лентехском муниципалитете на западе Грузии ведутся активные работы по восстановлению дорог, поврежденных в результате ливневых дождей и разлива рек

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Движение по центральной дороге Лентехи-Местиа в Сванети, пострадавшей в результате проливных дождей, полностью восстановлено, ремонтные работы продолжаются, сообщает Первый канал.

Также полностью восстановлена дорога, ведущая к нескольким деревням Лентехского муниципалитета, отрезанным от внешнего мира. Но в села Твиби и Муцди пока можно добраться только пешком.

По словам мэра муниципалитета Лентехи Бадри Липартелиани, на месте работает тяжелая техника, дорога будет открыта для автомобилей через несколько часов.

В селе Твиби восстановлено электроснабжение. На данном этапе электричество не подается только в поселок Бавари.

Сильные дожди вызвали повышение уровня воды в реках на западе Грузии и спровоцировали наводнения и оползневые процессы. По прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится до выходных.

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