12:31 29 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6663
  • 100 RUB4.2235
  • USD3.1052
Поиск
Наводнение в Сванети - район Лентехи

Движение транспорта и подача электроэнергии в Нижней Сванети восстановлены

photo: Gocha Enukidze / FB
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Грузии (277)
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/16/249265953.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210729/252451704/Dvizhenie-transporta-i-podacha-elektroenergii-v-Nizhney-Svaneti-vosstanovleny.html

В Лентехском муниципалитете на западе Грузии ведутся активные работы по восстановлению дорог, поврежденных в результате ливневых дождей и разлива рек

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Движение по центральной дороге Лентехи-Местиа в Сванети, пострадавшей в результате проливных дождей, полностью восстановлено, ремонтные работы продолжаются, сообщает Первый канал.

Также полностью восстановлена дорога, ведущая к нескольким деревням Лентехского муниципалитета, отрезанным от внешнего мира. Но в села Твиби и Муцди пока можно добраться только пешком.

Поваленное о время урагана дерево
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
На западе дождь, на востоке ветер – что творит погода в Грузии?

По словам мэра муниципалитета Лентехи Бадри Липартелиани, на месте работает тяжелая техника, дорога будет открыта для автомобилей через несколько часов.

В селе Твиби восстановлено электроснабжение. На данном этапе электричество не подается только в поселок Бавари.

Сильные дожди вызвали повышение уровня воды в реках на западе Грузии и спровоцировали наводнения и оползневые процессы. По прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится до выходных.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Погода в Грузии (277)
Теги:
Лентехский район, дороги, Непогода в Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Японская скейтбордистка Кокона Хираки - 12 лет
От 12 до 66: самые младшие и старшие спортсмены Олимпиады - фото
Вувузелы и барабаны: акция протеста у офиса Грузинской мечты - видео
Вувузелы и барабаны: акция протеста у офиса "Грузинской мечты" - видео
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться