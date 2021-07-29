В Грузии прояснится с 30 июля

На большей части Грузии с завтрашнего дня распогодится и установится сухая солнечная погода. Воздух прогреется до 33-34 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. На большей части территории Грузии с 30 июля прояснится и установится сухая солнечная погода.

По данным Национального агентства окружающей среды, кратковременные дожди ожидаются лишь в некоторых районах и продлятся они до 3 августа. Температура воздуха днем составит +29...+34 градуса.

Что касается столицы, то, по прогнозам синоптиков, в Тбилиси будет преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +31...+33 градусов.

Обильные осадки последних дней вызвали повышение уровня рек и сход оползней в Западной Грузии. Пострадали жители Аджарии, Самегрело, Земо и Квемо Сванети. Размыты дороги, затоплены первые этажи зданий, разрушены мосты. Жители нескольких сел в горной Сванети более суток оставались без электроэнергии.

Сильный ветер создал проблемы и жителям Кахети на востоке страны. Ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи.

До сих пор на месте продолжаются работы по восстановлению пострадавшей инфраструктуры.

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