В регионах Грузии устраняют последствия проливных дождей

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Работы по ликвидации последствий проливных дождей и разлива рек в районе Лентехи (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) ведутся в непрерывном режиме, говорится в сообщении на сайте краевой администрации.
С ситуацией на месте ознакомился губернатор региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. По его информации, в пяти селах Лентехского района работы разного вида ведутся в интенсивном режиме.
В результате активной работы компании Energo-Pro Georgia подача электричества полностью восстановлена жителям села Твиби.
В селе Эсиери восстановлена внутренняя дорога. Остается лишь село Муцди, куда можно добраться только пешком по тропинке.
Из-за масштабов стихийного бедствия несколько сел остаются закрытыми. В селе Бавари нет электричества.
Работы по ликвидации последствий дождей продолжаются.
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