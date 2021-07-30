В регионах Грузии устраняют последствия проливных дождей

В Лентехском районе часть дорог уже восстановлена и к нескольким селам уже можно добраться на машине, постепенно восстанавливается и подача электроэнергии населению

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Работы по ликвидации последствий проливных дождей и разлива рек в районе Лентехи (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) ведутся в непрерывном режиме, говорится в сообщении на сайте краевой администрации.

photo : press-service of the Racha-Lechkhumis da Kvemo Svanetis administration Работы по ликвидации последствий наводнения после ливневых дождей в Лентехи в Сванети

С ситуацией на месте ознакомился губернатор региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. По его информации, в пяти селах Лентехского района работы разного вида ведутся в интенсивном режиме.

В результате активной работы компании Energo-Pro Georgia подача электричества полностью восстановлена жителям села Твиби.

В селе Эсиери восстановлена внутренняя дорога. Остается лишь село Муцди, куда можно добраться только пешком по тропинке.

Из-за масштабов стихийного бедствия несколько сел остаются закрытыми. В селе Бавари нет электричества.

Работы по ликвидации последствий дождей продолжаются.

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