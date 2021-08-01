Точный прогноз погоды в Батуми со второго по восьмое августа

В течение недели ожидается переменная облачность, временами дождь, а в воскресенье дождь усилится, так же как и ветер.

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, для жителей и гостей Батуми будет умеренно жаркой +28, +29 градусов.

В понедельник, 2 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.

Во вторник, 3 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 28 градусов, ночью немного прохладнее – 23 градуса. Скорость ветра 7 м/с.

В среду, 4 августа, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 7 м/с.

В четверг, 5 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 27 градусов тепла. Скорость ветра до 7 м/с.

В пятницу, 6 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса. Днем – 29 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.

В субботу, 7 августа, в Батуми ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса. А днем температура поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра до 11 м/с.

В воскресенье, 8 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, а днем поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра до 14 м/с.

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