17:41 01 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7174
  • 100 RUB4.2829
  • USD3.1244
Поиск
Вид на город Батуми в пасмурную погоду

Точный прогноз погоды в Батуми со второго по восьмое августа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Батуми (224)
86 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/01/252479644.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210801/252479456/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Batumi-so-vtorogo-po-vosmoe-avgusta.html

В течение недели ожидается переменная облачность, временами дождь, а в воскресенье дождь усилится, так же как и ветер.

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, для жителей и гостей Батуми будет умеренно жаркой +28, +29 градусов.

В понедельник, 2 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.

Во вторник, 3 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 28 градусов, ночью немного прохладнее – 23 градуса. Скорость ветра 7 м/с.

В среду, 4 августа, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 7 м/с.

В четверг, 5 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 27 градусов тепла. Скорость ветра до 7 м/с.

В пятницу, 6 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса. Днем – 29 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.

В субботу, 7 августа, в Батуми ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса. А днем температура поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра до 11 м/с.

В воскресенье, 8 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, а днем поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра до 14 м/с.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Точный прогноз погоды в Батуми (224)
Теги:
Грузия, Батуми, Прогноз погоды, Прогноз погоды в Батуми

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зугдидский ботанический сад
Ботанический сад Зугдиди: достопримечательность Самегрело – фото
Ищенко о победе над талибами*, провалах Запада и проблемах Южного Кавказа
Ищенко о победе над талибами*, провалах Запада и проблемах Южного Кавказа
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться