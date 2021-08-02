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Вид на город Тбилиси - исторический центр набережная реки Кура и мосты

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 2-8 августа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1179)
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Эта неделя по сравнению с предыдущими в столице будет сухой – ни одной капли дождя и относительно жаркой, максимальная температура воздуха составит 36 градусов

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси преимущественно жаркую и солнечную погоду без осадков.

В понедельник, 2 августа, в столице будет солнечно, ясно и жарко. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 20:18.

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photo : press-service of the Racha-Lechkhumi da Kvemo Svaneti administration
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Во вторник, 3 августа, в Тбилиси также ожидается жаркая и солнечная погода.

Восход солнца будет в 05:56. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:17.

В среду, 4 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:26.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 36 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:15.

В четверг, 5 августа, в столице Грузии погода сохранится солнечной и жаркой. Восход солнца будет в 05:58.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 23 градусов. А днем – максимум 36 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:14.

Поваленное о время урагана дерево
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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В пятницу, 6 августа, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:59. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса. А днем – максимум 36 градусов тепла.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:13.

В субботу, 7 августа, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Солнце взойдет в 06:00. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градусов. А днем температура поднимется максимум до 36 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:12.

В воскресенье, 8 августа, в столице Грузии также сохранится жаркая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:01.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса. А днем поднимется максимум до 37 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:11.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1179)
Теги:
Грузия, Погода, Тбилиси

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