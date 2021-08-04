Опять жара! В Грузии возрастает вероятность лесных пожаров

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан проявить ответственность и не разжигать костры в лесу

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В последующие недели в Грузии ожидается резкое повышение температуры, в связи с чем Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан к осторожности, сообщается на странице ведомства в Facebook.

На фоне высокой температуры увеличивается риск возникновения лесных и полевых пожаров.

"Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает граждан и призывает их проявить высокую гражданскую ответственность, не разжигать огонь на сельскохозяйственных угодьях, рядом с лесом или полями и не оставлять костры без присмотра", – говорится в заявлении.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями также просит не загрязнять окружающую среду легковоспламеняющимися бытовыми отходами.

В случае задымления или появления очагов огня Служба по управлению чрезвычайными ситуациями просит незамедлительно звонить 112.

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