Опять жара! В Грузии возрастает вероятность лесных пожаров

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В последующие недели в Грузии ожидается резкое повышение температуры, в связи с чем Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан к осторожности, сообщается на странице ведомства в Facebook.
На фоне высокой температуры увеличивается риск возникновения лесных и полевых пожаров.
"Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает граждан и призывает их проявить высокую гражданскую ответственность, не разжигать огонь на сельскохозяйственных угодьях, рядом с лесом или полями и не оставлять костры без присмотра", – говорится в заявлении.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями также просит не загрязнять окружающую среду легковоспламеняющимися бытовыми отходами.
В случае задымления или появления очагов огня Служба по управлению чрезвычайными ситуациями просит незамедлительно звонить 112.
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