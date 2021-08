Синоптики предупреждают о сильной жаре в Грузии – температура превысит 40 градусов

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В ближайшие дни в Грузии наступит сильная жара, синоптики прогнозируют резкое повышение атмосферной температуры.

Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, в Западной Грузии температура воздуха 6-7 августа превысит 40 градусов, а 7-9 августа в Восточной Грузии будет зафиксировано плюс 39.