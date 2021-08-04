Синоптики предупреждают о сильной жаре в Грузии – температура превысит 40 градусов

Высокая температура и сильный ветер, которые прогнозируют синоптики в ближайшие дни, могут способствовать лесным пожарам

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В ближайшие дни в Грузии наступит сильная жара, синоптики прогнозируют резкое повышение атмосферной температуры.

Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, в Западной Грузии температура воздуха 6-7 августа превысит 40 градусов, а 7-9 августа в Восточной Грузии будет зафиксировано плюс 39.

6-7 августа на черноморском побережье, в Земо Имерети, Колхидской низине и участке Гори-Сурами ожидается сильный ветер.

Синоптики предупреждают, что высокая температура воздуха и сильный ветер способствуют возникновению лесных пожаров.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупредила граждан и призвала к осторожности в связи с сильной жарой. Служба просит проявить высокую гражданскую ответственность, не разжигать огонь на сельскохозяйственных угодьях, рядом с лесом или полями и не оставлять костры без присмотра.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями также просит не загрязнять окружающую среду легко воспламеняющимися бытовыми отходами.

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