Будьте осторожны: в Грузии повышен риск лесных пожаров

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Национальное лесное агентство Грузии предупреждает граждан о повышенной угрозе лесных пожаров и призывает к осторожности.

О высокой вероятности пожаров из-за установившейся жары предупреждает и Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Национальное лесное агентство призывает население проявить особую осторожности при перемещении по лесу, соблюдать правила пожарной безопасности, не жечь остатки на своих пастбищах, полях и сельскохозяйственных участках и воздерживаться от разжигания костров", - говорится в сообщении агентства в соцсети Facebook.

Лесное агентство отмечает, что объем осадков в Грузии сократился на 20-40% и лесные пожары являются следствием мировых климатических изменений.

В лесах Грузии высохла почва и травяное покрытие, что усиливает вероятность возникновения пожара и его быстрое распространение, отмечает агентство.

Кроме того Национальное лесное агентство напоминает, что нарушение правил противопожарной безопасности в лесу, повлекшее лесной пожар, а также поджигание леса и неосторожное обращение с огнем влечет за собой штраф в размере от 100 до 200 лари.

А повреждение лесных посадок путем поджога карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, в Западной Грузии температура воздуха 6-7 августа превысит 40 градусов, а 7-9 августа в Восточной Грузии будет зафиксировано плюс 39.

6-7 августа на черноморском побережье, в Земо Имерети, Колхидской низине и участке Гори-Сурами ожидается сильный ветер.

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