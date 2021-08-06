Самый жаркий день лета – какая погода ждет жителей Грузии?

Жара зашкаливает – в некоторых районах Грузии столбик термометра покажет выше 40 градусов и никаких осадков

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Грузии 6 августа будет одним из самых жарких дней лета, в некоторых районах температура воздуха превысит 40 градусов.

Жаркая погода сохранится и 7 августа, а с восьмого числа синоптики предполагают, что температура воздуха снизится на несколько градусов.

Где будет жарче?

6 августа сохранится жаркая погода без осадков. В Батуми ожидается +30 градусов тепла, в Поти +31.

Самыми жаркими городами станут Кутаиси (+40 градусов), Рустави (+38 градусов), Зугдиди (+37 градусов), Тбилиси (+37 градусов), Гори (+36 градусов), Кварели и Амбролаури (+35 градусов), Ахалцихе, Цагери, Телави (+34 градуса), Лентехи, Сигнахи (+33 градуса).

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