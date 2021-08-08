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Рестораны и кафе в Батуми на приморском бульваре

Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Батуми (225)
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Sputnik Грузия
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Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, для жителей и гостей Батуми будет умеренно жаркой +27, +28 градусов, не обойдется без осадков

ТБИЛИСИ, 8 авг - Sputnik. В понедельник, 9 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 11 м/с.

Во вторник, 10 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит 28 градусов, ночью немного прохладнее – 23 градуса. Скорость ветра 14 м/с.

В среду, 11 августа, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду, временами дождь с грозой. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 14 м/с.

В четверг, 12 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 28 градусов тепла. Скорость ветра до 14 м/с.

В пятницу, 13 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса. Днем – 29 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.

В субботу, 14 августа, в Батуми ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем температура поднимется максимум до 27 градусов тепла. Скорость ветра до 11 м/с.

В воскресенье, 15 августа, в Батуми будет ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра до 7 м/с.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Батуми (225)
Теги:
Грузия, Аджария, Батуми, Прогноз погоды, Прогноз погоды в Батуми

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