Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю

Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, для жителей и гостей Батуми будет умеренно жаркой +27, +28 градусов, не обойдется без осадков

ТБИЛИСИ, 8 авг - Sputnik. В понедельник, 9 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 11 м/с.

Во вторник, 10 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит 28 градусов, ночью немного прохладнее – 23 градуса. Скорость ветра 14 м/с.

В среду, 11 августа, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду, временами дождь с грозой. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 14 м/с.

В четверг, 12 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 28 градусов тепла. Скорость ветра до 14 м/с.

В пятницу, 13 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градуса. Днем – 29 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.

В субботу, 14 августа, в Батуми ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем температура поднимется максимум до 27 градусов тепла. Скорость ветра до 11 м/с.

В воскресенье, 15 августа, в Батуми будет ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра до 7 м/с.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.