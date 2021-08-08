Дождь, град, шторм на море - погода на территории Грузии ухудшится

Ожидаемые проливные дожди могут вызвать повышение уровня воды в небольших реках, спровоцировать сход оползней в горных районах

ТБИЛИСИ, 8 авг - Sputnik. Ухудшение погоды на всей территории Грузии прогнозируют синоптики с 8-10 августа.

По данным Национального агентства окружающей среды, ожидаются грозы, местами сильные, ветер, град, а на море 2-3 балльный шторм.

"Ожидаемые проливные дожди могут вызвать повышение уровня воды в небольших реках, спровоцировать сход оползней в горных районах страны", - говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

На западе Грузии температура воздуха понизиться на несколько градусов, а в восточной части страны будет по прежнему жарко.

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