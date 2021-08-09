Точный прогноз погоды в Тбилиси на 9-15 августа

Эта неделя в грузинской столице будет довольно знойной по сравнению с предыдущими, и сухой – ни одной капли дождя и относительно жаркой, максимальная температура воздуха составит 36 градусов

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси жаркую погоду и местами облачность. Возможны небольшие осадки.

В понедельник, 9 августа, в столице сохранится жаркая, но местами облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 26 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:09.

Во вторник, 10 августа, в Тбилиси ожидается жаркая, ясная и солнечная погода.

Восход солнца будет в 06:03. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. А днем столбик термометра поднимется до 37 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 -17-22 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:08.

В среду, 11 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду. Местами ожидается небольшая облачность. Восход солнца будет в 06:04.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. А днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:07.

В четверг, 12 августа, в столице Грузии погода сохранится преимущественно ясная, солнечная и жаркая погода. Восход солнца будет в 06:05.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 22 градуса. А днем – максимум 36 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:05.

В пятницу, 13 августа, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:06. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса. А днем – максимум 36 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:04.

В субботу, 14 августа, в Тбилиси будет частично облачная и местами ясная погода. Восход солнца будет в 06:07. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса. А днем температура поднимется максимум до 36 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:02.

В воскресенье, 15 августа, в столице Грузии преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:08.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса. А днем поднимется максимум до 35 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:01.

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