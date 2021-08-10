В Гори приступили к устранению последствий урагана

В Гори ураганным ветром снесены крыши с двух многоквартирных домов, повалены деревья, повреждены линии электропередачи

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Гори на ликвидацию последствий урагана мобилизованы бригады пожарных-спасателей и все муниципальные службы, об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Накануне вечером на город обрушилась стихия – шквальный ветер и сильный дождь. В результате ураган снес крыши двух многоквартирных домов и повалил деревья. Пострадавших нет.

Непрекращающийся в течение нескольких часов ливень создал проблемы для путников на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В течение нескольких часов были пробки из машин и большегрузов из-за плохой видимости.

Ранее синоптики прогнозировали резкое ухудшение погоды на всей части Грузии с 8 по 10 августа: ливни и ураганы – в центральной части, шторм – в прибрежной зоне.

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