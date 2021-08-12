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Фонтаны в парке Ваке в Тбилиси

Знойный август: какая погода ждет жителей Грузии 12 августа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Последний месяц лета утомляет жителей Грузии жаркими погодами

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют самую жаркую погоду 12 августа в Рустави (в 30 км от Тбилиси), температура воздуха прогреется до +38 градусов.

Далее следует Тбилиси, в столице Грузии 12 августа температура воздуха достигнет +36 градусов тепла.

Кабинка канатной дороги над Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 9-15 августа

В остальных городах страны 12 августа погода будет менее жаркой. В Батуми (Аджария) и Поти (Самегрело - Земо Сванети) ожидается +27 градусов тепла. В Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети) воздух прогреется до +29 градусов.

В Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) ожидается +28 градусов, сравнительно жарко будет в Кутаиси (Имерети) – +31 градус.

В Лентехи и Амбролаури (Рача-Лечхуми Квемо Сванети) ожидается +29 градусов, а в Цагери – +28.

В Гори (Шида Картли) 12 августа также будет жарко. Здесь синоптики прогнозируют +35 градусов тепла.

В Телави (Кахети) сегодня также будет держаться жаркая погода – +33 градуса тепла. Жарко будет и в других городах этого региона. В Сигнахи ожидается +34 градуса тепла, а в Кварели – +35.

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