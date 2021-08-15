Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю

Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, для жителей и гостей Батуми будет на два градуса прохладнее минувшей, +25, +26 градусов, не обойдется без осадков

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В понедельник, 16 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. Скорость ветра 11 м/с.

Во вторник, 17 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 25 градусов, ночью немного прохладнее – 21 градус. Скорость ветра 11 м/с.

В среду, 18 августа, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду, временами дождь с грозой. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Скорость ветра 7 м/с.

В четверг, 19 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 21 градус, а днем – 26 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.

В пятницу, 20 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса. Днем – 26 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.

В субботу, 21 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем температура поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра до 11 м/с.

В воскресенье, 22 августа, в Батуми будет ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.

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