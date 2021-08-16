Точный прогноз погоды в Тбилиси на 16-22 августа

Жителей и гостей грузинской столицы ждет преимущественно солнечная и жаркая погода - без осадков. Днем температура воздуха будет подниматься максимум до 34 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси солнечную, ясную и местами облачную погоду. Возможны небольшие осадки.

В понедельник, 16 августа, в столице будет облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:00.

Во вторник, 17 августа, в Тбилиси ожидается жаркая, ясная и солнечная погода, без осадков. Восход солнца будет в 06:10. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:58.

В среду, 18 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную, солнечную погоду без осадков. Восход солнца будет в 06:11. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 33 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:57.

В четверг, 19 августа, в столице Грузии погода сохранится ясная и солнечная, местами ожидается небольшая облачность. Восход солнца будет в 06:12. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 21 градус. А днем – максимум 34 градуса тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:55.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Кафедральный собор Сиони. Виды города Тбилиси

В пятницу, 20 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная и частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:13. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градусов. А днем – максимум 33 градуса тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:54.

В субботу, 21 августа, в Тбилиси будет ясная, солнечная погода. Восход солнца будет в 06:14. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса. А днем температура поднимется максимум до 34 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:52.

В воскресенье, 22 августа, в столице Грузии преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:15. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса. А днем поднимется максимум до 34 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:51.

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