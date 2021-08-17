Дождь, град, ветер – какая погода ждет жителей Грузии?

Температура воздуха в стране не понизится ниже 24 градусов тепла, однако ожидаются дожди, грозы и ветер

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Синоптики в ближайшие дни прогнозируют ухудшение погоды, в некоторых районах Грузии ожидается дождь, град и ветер, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

17-19 августа в отдельных районах Грузии ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в низине составит 28-33 градуса тепла.

В Западной Грузии 20 августа ожидается дождливая и сравнительно прохладная погода. 21-22 августа в некоторых местах погода прояснится, температура воздуха достигнет 24-29 градусов тепла.

В Восточной Грузии 20 августа на фоне теплой погоды (29-34 градуса тепла) в некоторых местах пойдет дождь, возможны гроза, град и усиление ветра.

21-22 августа в отдельных районах возможны небольшие дожди. В Тбилиси синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха повысится до 32-34 градусов тепла.

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