Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю

Предстоящая неделя будет благоприятна для поездки на море – ожидается минимальное количество осадков и температура до +28 градусов

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. В понедельник, 23 августа, в Батуми преимущественно ясная погода, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла. Скорость ветра 2-4 м/с.

Во вторник, 24 августа, в Батуми ожидается ясная погода, временами облачно. Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов, ночью немного прохладнее – 21 градус. Скорость ветра 2-4 м/с.

В среду, 25 августа, в Батуми синоптики прогнозируют солнечную погоду, временами облачно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Скорость ветра 2-4 м/с.

В четверг, 26 августа, в Батуми ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 27 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.

В пятницу, 27 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса. Днем – до 28 градусов тепла. Скорость ветра до 5 м/с.

В субботу, 28 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. А днем температура поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.

В воскресенье, 29 августа, в Батуми будет преимущественно ясно, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра до 3 м/с.

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