Точный прогноз погоды в Тбилиси на 23-29 августа

Последняя неделя лета в грузинской столице будет довольно знойной - температура воздуха достигнет 37 градусов

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси жаркую и солнечную, местами облачную погоду.

В понедельник, 23 августа, первая половина дня будет солнечно. Ко второй половине дня в столице ожидается частично облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла.

Ожидается слабый ветер.

Закат в Тбилиси будет в 19:49.

Во вторник, 24 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют частично облачную погоду.

Восход солнца будет в 06:17. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 19:48.

В среду, 25 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 06:18.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 19:46.

В четверг, 26 августа, в столице Грузии погода сохранится солнечной и жаркой. Восход солнца будет в 06:19.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 23 градусов. А днем – максимум 35 градуса тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 19:44.

В пятницу, 27 августа, в Тбилиси также сохранится ясная, жаркая и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:20. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 24 градусов. А днем – максимум 37 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 19:43.

В субботу, 28 августа, в Тбилиси погода будет жаркой и ясной. Восход солнца будет в 06:21. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов. А днем температура поднимется максимум до 37 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 19:41.

В воскресенье, 29 августа, в столице Грузии также сохранится жаркая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:22.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 25 градусов. А днем поднимется максимум до 36 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 19:40.

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