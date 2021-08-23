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Люди с зонтом под дождем

Дождь, град, гроза: какая погода ждет жителей Грузии?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (287)
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Sputnik Грузия
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В ближайшие дни гостей и жителей Грузии ждут дожди - не забудьте прихватить с собой зонтик

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В течение ближайших дней в Грузии ожидается дождь, а в некоторых местах град и гроза, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды.

Вид на город Тбилиси - набережная и мост Мира
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 23-29 августа

23 и 24 августа в отдельных регионах страны ожидается дождь, такая же ситуация будет 25 и 26 августа.

Температура воздуха в Западной Грузии будет колеблется от 28 до 33 градусов тепла, а в Восточной Грузии от 31 до 36 градусов тепла.

В Тбилиси 23-24 августа ожидаются кратковременные дожди, а 25-26 августа погода будет без осадков. Температура воздуха поднимется до 32-34 градусов тепла.

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Темы:
Погода в Грузии (287)

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