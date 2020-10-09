Вступили в силу новые ограничения на въезд в Германию для граждан Грузии

Граждане Грузии смогут выехать в ФРГ только в случае крайней необходимости, но не как туристы, и с соблюдением определенных правил

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации граждане Грузии с сегодняшнего дня не смогут поехать в Германию в туристических целях, сообщает посольство Грузии в Германии.

Правила въезда-выезда из Грузии>>

Германия внесла Грузию в список стран повышенного риска 7 октября. Поэтому теперь лица, направляющиеся из Грузии в Германию, при пересечении границы должны предоставить отрицательный ответ на ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов.

В случае отсутствия теста, требуется прохождение самоизоляции или карантина в домашних условиях в течение 14 дней.

На кого ограничения не действуют

По информации посольства, ограничения не распространяются на граждан третьих стран с долгосрочным видом на жительство в странах ЕС/Шенгенской зоны и Великобритании, а также на членов семьи (супруг, несовершеннолетний и не состоящий в браке ребенок, родитель несовершеннолетнего) граждан ЕС, Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, Норвегии и Исландии.

В соответствии с ограничениями въезд в Германию из Грузии будет возможен только в случае крайней необходимости для следующих лиц: медицинский персонал, ученые-исследователи, ухаживающий персонал, работающие в Германии и высококвалифицированные сотрудники, занятость которых экономически важна; моряки в случае транзита в порт назначения, персонал грузовых перевозок и других транспортных средств, лица, занятые на сезонных сельхоз работах.

Кроме того, поехать на учебу в Германию могут студенты, но при условии, что имеется виза, выданная с целью обучения (включая языковой курс, интегрированный с основной учебной программой), вместе с документом, выданным учебным заведением, который подтверждает, что, несмотря на текущую ситуацию, вызванную COVID-19, присутствие лица обязательно.

Также можно въехать в страну для посещения языкового курса, если во время въезда гражданин Грузии подтвердит, что предварительным условием для обучения в соответствующей области является успешное завершение определенного языкового курса (в этом случае не разрешается возвращаться домой и повторно въезжать в Германию).

Кроме того, есть возможность въезда в страну для начала обучения в вузе, а также для прохождения отдельных учебных семестров. Но получить высшее образование в Германии можно будет лишь в том случае, если невозможно прохождение соответствующей образовательной программы за границей.

Также есть возможность въезда в страну для обучения в школах-интернатах. Сюда входит участие в предварительном языковом курсе, если на момент начала указанного языкового курса имеется документ, подтверждающий регистрацию в школе-интернате. Планируемый срок пребывания в стране должен быть не менее шести месяцев.

Исключения на ограничения распространяются на иностранных граждан с целью воссоединения с семьей, а также посещение семьи, вызванное важными обстоятельствами; на лиц, пользующихся международным или гуманитарным покровительством, на лицо, нуждающееся в неотложной медицинской помощи.

Получить разрешение на въезд в этом случае можно, если лечение возможно лишь в Германии, или пациент не может проходить лечение на родине, или лечение уже начато, или если есть реальная угроза здоровью пациента без лечения.

Это должно быть подтверждено только предоставлением соответствующих документов. При въезде пациента могут сопровождать максимум двое сопровождающих.

Ограничения не распространяются на дипломатов, сотрудников международных организаций, военнослужащих, а также лиц, работающих в гуманитарных организациях, репатриантов и транзитных пассажиров.

Транзит в Германию для въезда в другую страну ЕС, страну Шенгенского соглашения или Великобританию разрешен, если:

1. Нет возможности напрямую попасть в страну назначения.

2. В Германии как транзитной стране период проезда не должен превышать разумного времени, необходимого для въезда в страну назначения.

3. Имеется разрешение на въезд в страну назначения.

В этом случае нужны соответствующие документы, подтверждающие эти обстоятельства, в виде пассажирского сухопутного или воздушного билета в страну назначения.

Тем не менее, окончательное решение о предоставлении права на въезд в Германию принимается государственными служащими с соответствующими полномочиями, работающими на пограничных пропускных пунктах.

Германия объявляет ту или иную страну рискованной в том случае, если в течение семи дней количество новых случаев коронавируса на сто тысяч населения превышает 50. А в Грузии с начала сентября наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается в трехзначной цифре.

Согласно последним данным, коронавирус в Грузии диагностирован у 10 752 человек, 5 866 пациентов выздоровели, 72 скончались.