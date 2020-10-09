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Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme)

Нобелевскую премию мира вручили продовольственной программе ООН

© REUTERS / NTB
В мире
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​Следующим в Стокгольме назовут лауреата премии памяти Альфреда Нобеля по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme), ООН, обеспечивающая питанием голодающих по всему миру.

World Food Programme (WFP) — эта крупнейшая в мире гуманитарная организация. Она ежегодно обеспечивает питанием около четырех миллионов людей. Учреждена в 1963 году как инструмент борьбы с голодом и нищетой в развивающихся странах.

Как сказано в сообщении комитета, Всемирная продовольственная программа получила премию за ее усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в затронутых конфликтами районах и за то, что она выступала в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликта.

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© photo: Sputnik / George Zmimarev
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Нобелевский комитет заранее не раскрывает список потенциальных кандидатов на получение премии мира, однако в СМИ попадает информация об отдельных инициативах. В частности, ранее стало известно о выдвижении президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

​На этой неделе Нобелевский комитет уже объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, а также литературы. В понедельник, 12 октября – в Стокгольме назовут лауреата премии памяти Альфреда Нобеля по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году.

В этом году впервые в истории награды официальная церемония награждения премии пройдет из-за пандемии коронавируса в виртуальном формате. Ожидается, что прямую трансляцию проведут из ратуши. Также запланированы онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или в шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. В этом году сумму каждой Нобелевки увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Официальная церемония награждения пройдет по традиции в день смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме 10 декабря 2020 года. Денежная премия в 2020 году увеличена на один миллион шведских крон и составляет около 1,1 миллиона долларов.

Нобелевские премии вручают за исключительные научные открытия, исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Премии названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.

Теги:
Нобелевская премия


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