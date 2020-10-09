В Бишкеке введен режим чрезвычайного положения до 21 октября

Режим вводится в связи с сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков

ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Президент Кыргызстана ввел на территории столицы страны режим чрезвычайного положения. Он продлится с 20:00 (18:00 тбс) 9 октября до 08:00 (06:00 тбс) 21 октября, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Также в Бишкеке будет введен комендантский час. Комендантом столицы президент назначил замглавы МВД Алмаза Орозалиева.

Как сообщается, режим ЧП вводится "в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, и… исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации".

Согласно указу, Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызстана поручается ввести на территорию города воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов с целью "пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения".

В пятницу в Бишкеке проходит несколько митингов. Участники одного из них требуют возвращения страны в правовое русло, избрания парламентом достойного премьер-министра и власти без ОПГ. Другие митингующие требуют назначить бывшего депутата парламента, оппозиционера Садыра Жапарова главой правительства.

Жапарова освободили в ночь на 6 октября вместе с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Он был осужден в 2017 году и с тех пор находился в тюрьме. Сам Атамбаев был осужден на 11 лет и два месяца лишения свободы по делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

Ситуация в Кыргызстане

В воскресенье, 4 октября, в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Уже на следующий день в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны и заявили о многочисленных нарушениях.

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики. Один человек умер.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку.