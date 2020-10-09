В Чернобыле нашли бабочку размером с птицу

По словам биологов, это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на Украине и в Европе. Насекомое активно по ночам и летит на свет

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Огромную бабочку, размеры которой сопоставимы с птицей, обнаружили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Об этом представители учреждения сообщили на своей странице в Facebook.

СТРІЧКАРКА БЛАКИТНА ЗАЛЕТІЛА «НА ВОГНИК» Офіс наукового відділу відвідав несподіваний гість – рідкісний метелик... Опубликовано Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник Четверг, 8 октября 2020 г.

Как объясняют ученые, это редкий вид бабочек, по размерам способных сравниться с птицей.

Голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ученым. По словам специалистов, это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на Украине и в Европе. Размах ее крыльев может достигать 110 миллиметров.

Биологи говорят, что ленточница обычно активна по ночам и летит на свет. В научном отделении заповедника пояснили, что как только дожди прекратятся, бабочку должны перенести на ее любимое дерево – тополь.