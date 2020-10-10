В Бишкеке ввели комендантский час

ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Комендантский час в рамках режима чрезвычайного положения в Бишкеке будет длиться с 21:00 до 5:00, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГУВД столицы.

Приказ о мерах по обеспечению чрезвычайного положения подписал комендант города Алмазбек Орозалиев.

Комендантский час распространяется на всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, которые содействуют деятельности комендатуры.

Днем ранее президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в Бишкеке режима ЧП из-за сложной общественно-политической ситуации.

Ситуация в Кыргызстане

В воскресенье, 4 октября, в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Уже на следующий день в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны и заявили о многочисленных нарушениях. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.