В Италии официально запретили печь хлеб по воскресеньям

Кроме того, в Италии продолжается обсуждение запрета на работу большей части магазинов по воскресеньям – это нужно, чтобы работники могли проводить больше времени с семьей

ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. На Сицилии теперь запрещена работа пекарен каждое первое и третье воскресенье месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на "ЕвроПульс".

На такие меры власти решились по просьбе самих пекарей. По их словам, по воскресеньям хлеб на Сицилии почти никто не покупает, из-за чего испеченные булки остаются нераспроданными и черствеют. Вместо напрасной работы сотрудникам заведений выгоднее проводить этот день с семьей.

Хотя этот продукт можно будет купить в магазинах в любой день, выпекать новый на продажу по этим дням запрещено. Нарушителям придется заплатить штраф 400 евро.

Запрет – мера временная, он будет действовать до следующего лета, когда на Сицилию начнут приезжать туристы. Но если они не станут активно покупать свежие булки, то воскресенье может стать выходным у работников отрасли уже на постоянной основе.

Законодательное ограничение работы по выходным обсуждается не только на Сицилии. Так, в Италии продолжается обсуждение запрета на работу большей части магазинов по воскресеньям. Эту меру поддерживают христианские активисты, профсоюзы и держатели частных магазинов, против выступают владельцы крупных сетей. В Польше запрет на розничную торговлю по воскресеньям должен был вступить в силу в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 решение было отложено.