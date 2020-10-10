Израиль на карантине скучает по Грузии

Главный редактор еженедельника "Глобус" Сергей Подражанский рассказывает об эпидемиологической ситуации в Израиле и том, как страна справляется с распространением коронавируса

С первой ("весенней") волной эпидемии коронавируса Израиль справился едва ли не лучше всех в мире. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху охотно делился секретами успеха с зарубежными коллегами. Казалось, что страна успешно выходит из эпидемии – большинство карантинных ограничений были сняты, но...

© AP Photo / Oded Balilty Пандемия COVID-19. Переживший Холокост, узник Освенцима Иегошуа Дацингер перед молитвой. Бней-Брак, Израиль

В состоянии эйфории от кажущейся победы многие граждане перестали соблюдать элементарные правила (вроде ношения масок и соблюдения дистанции). Весной в стране хоть и были закрыты для зрителей стадионы и спортивные залы, кинотеатры, театры и другие зрелищные сооружения, но сразу после ослабления карантина заработали громадные торговые центры и рынки, проходили многотысячные политические демонстрации и массовые религиозные мероприятия, свадьбы с участием сотен приглашенных.

© AP Photo / Oded Balilty Пандемия коронавируса COVID 19. Ортодоксальные евреи молятся на детской площадке рядом с домом. Бней-Брак, Израиль

В предвкушении осенних праздников израильтяне готовились к зарубежным отпускам (кстати, одно из любимых направлений для отдыха в последние годы – это Грузия, которая на иврите теперь именуется Георгией).

Но медицинская статистика летних месяцев показала резкое ухудшение ситуации. Началась вторая волна эпидемии. Небо над страной опять закрыто, объявлен карантин, условия которого суровей весенних, включая правила поведения во время многочисленных осенних праздников.

© AP Photo / Oded Balilty Пандемия COVID-19. Верующие евреи проводят свои ритуалы в изоляции из-за коронавируса. Бней-Брак, Израиль

Запрещается удаляться от своих квартир на расстояние более километра, не работает большинство предприятий торговли (кроме магазинов продуктов, товаров первой необходимости, аптек).

СМИ Израиля и, естественно, оппозиционные политики считают, что правительство плохо справляется с ситуацией, принимает непоследовательные решения. Координатор по борьбе с эпидемией профессор Рони Гамзу находится под давлением со всех сторон.

© AP Photo / Sebastian Scheiner Пандемия COVID 19. Израильский военнослужащий обзванивает граждан, у которых подтвержден коронавирус

Выезд из страны запрещен всем, кто приобрел авиабилеты после 25 сентября. Но ситуация в "красном" (в эпидемиологическом смысле) Израиле опаснее, чем полет в "зеленую" страну – пассажир ведь может вылететь из страны только после отрицательного результата анализа на коронавирус, а по возвращении он находится в двухнедельной самоизоляции.

© AP Photo / Ariel Schalit Пандемия COVID 19. ПЦР тестирование на коронавирус на востоке Иерусалима, Израиль

Недавно СМИ бурно обсуждали утечку скандальной информации из Минздрава – стало якобы известно, что летний запрет на полеты из Израиля был вызван не эпидемиологической ситуацией, а стремлением сохранить социальную справедливость (дескать, вылетят на отдых только "богатые").

© AP Photo / Oded Balilty Пандемия COVID-19. Протестующие в масках в Тель-Авиве, Израиль. Собравшиеся выступают против ограничений и запретов властей

Из таких же соображений не было запрета на массовые демонстрации. Только 29 сентября парламентская комиссия по законодательству завершила разработку закона, ограничивающего на время эпидемии проведение демонстраций. Этот законопроект, как нарушающий права граждан, видимо, будет оспорен в Верховном суде.

© AP Photo / Oded Balilty Пандемия COVID-19. Акция протеста против закрытия пляжей из-за коронавируса в Тель-Авиве, Израиль. Человек держит черный флаг, уйдя под воду

На "эпидемиологической карте" страны есть ярко-красные точки – это населенные пункты с преимущественно ортодоксально-религиозным и арабским населением, где долгое время игнорировали требования Минздрава. Так, около 70 процентов (полторы тысячи человек) учащихся одной из йешив (религиозного учебного заведения) в Иерусалиме, оставшиеся в ней для встречи еврейского нового года (Рош ха-Шана), заразились коронавирусом.

Сейчас в медицинских учреждениях госпитализированы около 1 500 больных, более половины из них в тяжелом состоянии. Число подтвержденных случаев заражения в Израиле более 250 тысяч человек (24 место в мире).

© AP Photo / Oded Balilty Пандемия COVID 19. Ортодоксальные евреи во время утренней молитвы в масках. Помещение разделено пластиковыми перегородками

При этом израильская медицина справляется с нагрузкой, идет серьезная работа по созданию антивирусной вакцины. Несколько дней назад 12 канал израильского ТВ сообщил, что в иерусалимской больнице "Хадасса" проходят клинические испытания лекарства Allocetra, разработанного под руководством заведующего коронавирусным отделением профессора Дрора Мевураха. Эксперимент проводился с санкции Минздрава.

© AP Photo / Oded Balilty Пандемия COVID-19. Маски сушатся на веревке в городе Яффа, Тель-Авив, Израиль

30 сентября из "Хадассы" выписали последнего из пяти больных, находившихся в очень тяжелом состоянии (двое – в предсмертном), которые прошли курс лечения этим препаратом.

Условия жесткого карантина в Израиле начнут постепенно пересматриваться (в сторону смягчения) с 18 октября.

Сергей Подражанский, главный редактор еженедельника "Глобус" - специально для Sputnik Грузия