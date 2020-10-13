Стилисты раскрыли секрет молодости знаменитостей старше 40 лет

Не есть все подряд, пересмотреть свою косметичку и запастись кремами - что советует визажист голливудских икон стиля

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Обогатить рацион витаминами, изменить свой подход к макияжу и избегать солнца - об этих и других секретах молодости голливудских знаменитостей за 40 рассказал звездный американский стилист и визажист Рику Кампо. Об этом пишет Daily Mail.

Кампо работал с Гвинет Пэлтроу, Мег Райан и Синди Кроуфорд. По словам эксперта, после 40 лет морщины у женщин становятся заметнее, а кожа теряет упругость и эластичность. При этом представительницы женской половины человечества нередко страдают от гиперпигментации — темных пятен на лице и теле.

Поэтому Кампо рекомендует изменить подход к макияжу, чтобы сделать лицо моложе. К примеру, специалист предлагает подкручивать ресницы при помощи щипцов и только потом красить их тушью, а также использовать коричневые оттенки теней.

Кроме того, визажист считает, что надо отказаться от блесток в тенях или от блеска для губ, матовых помад также следует избегать. При этом, не стоит пренебрегать бальзамом для губ. Для макияжа лучше использовать кремовые румяна — такие оттенки выглядят на коже натуральнее и делают ее подтянутой. Брови, по его словам, не стоит делать слишком яркими.

Что касается витаминов, то, по словам Кампо, они играют ключевую роль в здоровье кожи и костей. Он настаивает на том, чтобы ввести в свой рацион питания витамины A, C, B5, D, E и К: они содержатся в яйцах, овощах, говядине, молочных продуктах, рыбе, авокадо, лимонах и орехах.

Наконец, женщинам за сорок визажист советует избегать солнца с 10 утра до четырех часов дня и ежедневно использовать солнцезащитный крем. Как говорит стилист, это поможет предотвратить появление морщин.

Не стоит забывать и о массаже лица - он способен усилить кровообращение и приток кислорода к лицевым мышцам и сделать лицо подтянутым.