Balenciaga создал гиперреалистичный манекен модели из Грузии

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Гиперреалистичный манекен, копирующий внешность грузинской модели Анны Гавва, создал Дом моды Balenciaga, креативным директором которого является грузинский дизайнер Демна Гвасалия.

Восковая копия грузинки отныне стоит на витрине магазина бренда в Лондоне.

"У меня нет слов. Спасибо еще и еще раз Balenciaga, Демне Гвасалия и всей удивительной команде. Каждая работа с вами была для меня большой честью. До сих пор не могу поверить", - пишет Анна в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @balenciaga 🖤#balenciagamannequin Публикация от Anna Gavva (@anigavva) 12 Окт 2020 в 9:16 PDT

24-летнюю модель Анну Гавва уже не раз можно было заметить на показах Balenciaga и Gucci. На подиумы больших брендов модель пробила себе путь самостоятельно.

Гавва с детства мечтала стать моделью, но свой первый шаг сделала только в 20 лет. "Оказалась в нужном месте в нужное время", - так шутит Анна о начале своей модельной карьеры. Девушка просто пришла на кастинг, после которого началось ее сотрудничество с фотографом Григором Деведжиевым, а потом уже и со всеми грузинскими дизайнерами.

Особую известность Анне принесло сотрудничество с Демной Гвасалией и брендом Vetements. Гавва также подписала контракт с Tann Model Management и оказалась на шоу Gucci и MM6. В свое свободное время грузинка любит рисовать и коллекционировать старые пленочные фотоаппараты.

Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.