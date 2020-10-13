В мире зафиксировали первую смерть повторно заразившегося коронавирусом

Помимо коронавируса, у пациентки из Нидерландов было заболевание кровяных клеток и иммунодефицит

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В Нидерландах после повторного заражения COVID-19 умерла 89-летняя женщина, сообщается в описании медиками клинического случая на сайте издательства Оксфордского университета. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали ученые, пациентка с заболеванием кровяных клеток и иммунодефицитом инфицировалась второй раз примерно через два месяца после первого заражения. Вскоре ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели она скончалась.

Издание BNO отмечает, что этот случай стал первым в мире летальным исходом после повторного заражения.

По информации Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заразившихся.