Россия вошла в Совет ООН по правам человека после четырехлетнего перерыва

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Генассамблея ООН "снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека"

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Россию после четырехлетнего перерыва избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщается в Twitter российского постпредства при Отделении ООН в Женеве.

Кандидатуру России поддержали 158 стран. Всего были избраны 15 новых членов, включая Францию, Китай, Пакистан и Кубу.

В ответ на это Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Генеральная Ассамблея ООН "снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу". По его словам, это подтверждает правильность решения США выйти из СПЧ ООН и использовать другие площадки для защиты и продвижения прав человека.

Россия выбыла из СПЧ ООН в октябре 2016 года. Тогда страна не смогла переизбраться в его состав на второй срок, уступив по результатам голосования Венгрии и Хорватии. Тогда бывший глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов отмечал, что отсутствие России в совете "не является трагедией", так как участие в деятельности органа отражает не внутреннюю ситуацию с правами человека в стране, а международные отношения.

Совет по правам человека является межправительственным органом системы ООН, в который входят 47 государств. Членом совета может стать каждая страна-участница ООН, выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов, то есть большинство голосов членов ООН, насчитывающей 193 государства. Члены совета избираются на трехлетний срок.