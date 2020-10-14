09:43 14 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
ООН штаб-квартира

Россия вошла в Совет ООН по правам человека после четырехлетнего перерыва

© photo: Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1409)
46 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201014/249701829/Rossiya-voshla-v-Sovet-OON-po-pravam-cheloveka-posle-chetyrekhletnego-pereryva.html

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Генассамблея ООН "снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека"

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Россию после четырехлетнего перерыва избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщается в Twitter российского постпредства при Отделении ООН в Женеве.

Кандидатуру России поддержали 158 стран. Всего были избраны 15 новых членов, включая Францию, Китай, Пакистан и Кубу.

Флаг ООН
© CC0 / Pixabay
"Лицемерная организация": США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

В ответ на это Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Генеральная Ассамблея ООН "снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу". По его словам, это подтверждает правильность решения США выйти из СПЧ ООН и использовать другие площадки для защиты и продвижения прав человека.

Россия выбыла из СПЧ ООН в октябре 2016 года. Тогда страна не смогла переизбраться в его состав на второй срок, уступив по результатам голосования Венгрии и Хорватии. Тогда бывший глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов отмечал, что отсутствие России в совете "не является трагедией", так как участие в деятельности органа отражает не внутреннюю ситуацию с правами человека в стране, а международные отношения.

Совет по правам человека является межправительственным органом системы ООН, в который входят 47 государств. Членом совета может стать каждая страна-участница ООН, выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов, то есть большинство голосов членов ООН, насчитывающей 193 государства. Члены совета избираются на трехлетний срок.

Темы:
Новости из России (1409)
Теги:
Россия, Совет ООН по правам человека


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться