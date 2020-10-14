Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 14 октября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 307 тысяч новых случаев заражения, скончались 4 441 человек

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 14 октября составило 37 704 153, скончались 1 079 029 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 004 043, на втором месте Азия – 8 053 218, далее идет Европа – 7 108 781.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 269 975, скончались 4 089 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 38 066 000 выявленных случаев инфицирования и 1 085 396 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в США за сутки выросло на 41 653, скончались 317 заразившихся COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 7 856 321 человек, скончались 215 882 пациента с COVID-19. Выздоровели более 3,1 миллиона заболевших.

Американская компания Johnson&Johnson надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса. Ранее Johnson&Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается. В компании пока не знают, получил ли доброволец экспериментальную вакцину или плацебо.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии за сутки выявили 55 342 заболевших коронавирусной инфекцией, 706 пациентов скончались. Всего в Индии зарегистрировано 7 175 880 случаев COVID-19 и 109 856 летальных исходов от последствий заболевания. Страна находится на втором месте по числу заболевших, почти догнав США, и на третьем – по смертности.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за последние сутки увеличилось более на 10 220, скончались 309 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Таким образом, общее число выявленных в стране случаев заражения коронавирусом достигло 5 113 628, количество летальных исходов составляет 150 998. Отмечается, что выздоровели 4 526 975 инфицированных. Бразилия находится на третьем месте по числу заболевших и на втором – по смертности.

Ситуация в мире

Темпы распространения коронавируса в мире осенью 2020 года уже втрое превысили апрельские показатели.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 5 132, скончались еще 43 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости вирусом в стране. По данным института, за все время в ФРГ зафиксировали 334 585 случаев заражения коронавирусом и 9 677 смертей среди пациентов с COVID-19. Выздоровели около 281 тысячи инфицированных.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1 632, скончались 62 больных, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего заразившихся в стране 338 779, умерших – 8 957, вылечились – 296 972.

Число случаев коронавируса в Израиле выросло за минувшие сутки на 2 662, до 296 215, скончались 24 пациента с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 040, сообщает министерство здравоохранения. При этом 243 395 человек уже выздоровели. В Израиле действуют строгие нормы общенационального карантина. До 14 октября закрыты многие рабочие места, за исключением жизненно важных и непрерывных производств, лишь продовольственные магазины и аптеки продолжают работать, дома можно находиться вместе только членам одной семьи.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 17 234, скончались 143 человека, сообщил минздрав страны. Оба показателя намного выше, чем показатели за предыдущие сутки. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 634 920 человек, скончались 43 018. В последние недели в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон в понедельник объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки возросло до рекордных 7 393. По данным Национального института здравоохранения (RIVM), всего за прошлую неделю (с 7 по 13 октября) коронавирусом в Нидерландах заразились 43 903 человека. Неделей ранее этот показатель составлял 27 485. Скончались 150 человек, за неделю до этого – 89. Правительство Нидерландов готовится объявить о новых ограничительных мерах в связи с эпидемией.

В Польше за минувшие сутки выявили 5 068 случаев коронавируса, сообщает министерство здравоохранения республики. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 135 278. За сутки от коронавируса скончались 63 человека, общее число летальных случаев составило 3 101. В Польше с марта до настоящего времени действует режим эпидемии. C 10 октября на всей территории страны вновь ввели обязательное ношение масок, в том числе на открытом пространстве.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 13 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 12 841 человека. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 6 867 пациентов выздоровели, 102 скончались.

В карантине к этому времени находятся 5 590 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается в трехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, и вводить чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

С понедельника в стране заработали детские сады, но до открытия практически все дошкольные учреждения прошли проверку на готовность работать в условиях пандемии.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.