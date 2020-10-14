Как смыть коронавирус со смартфона? Ответ эксперта

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Одним из источников заражения COVID-19 может стать смартфон, и для того, чтобы обезопасить себя, следует мыть или дезинфицировать свой гаджет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.

По ее словам, сейчас особенно необходимо дезинфицировать смартфоны и другие устройства, которыми мы часто пользуемся, ведь с них опасные микроорганизмы могут вновь попасть на чистые руки.

"Смартфоны – одно из средств распространения заразы. Действительно, на смартфоне всегда много микроорганизмов, микробов и вирусов. Коронавирус, конечно, тоже может на нем присутствовать. Самая главная защита – регулярное очищение. Очищать смартфон надо как руки, то есть мыть или обрабатывать дезинфицирующим раствором", – рассказала эксперт по гаджетам.

Как говорит Мурзина, флагманские модели крупнейших производителей можно в буквальном смысле мыть водой под краном.

"Если у вас смартфон водозащищенный, причем защита должна быть не ниже уровня IP68, то вы можете просто мыть его под краном, все будет хорошо. Обычно такая защита есть у флагманских смартфонов Apple, Samsung или Huawei. Уровень IP68 предусматривает погружение смартфона в воду. Это защита не просто от брызг, а от того, что он упадет в воду", – уточнила Людмила Мурзина.

При этом постоянно мыть смартфон, конечно, никто не будет, отмечает эксперт, поэтому гораздо проще обработать его поверхность дезинфицирующим средством.

Это может быть не очень хорошо для олеофобного покрытия – тончайшей нанометровой пленки, отталкивающей жиры, зато помогает защититься от различных инфекций, в том числе и от коронавируса.

"Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье", – заключила Людмила Мурзина.