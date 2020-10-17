В ВОЗ рассказали о новой проблеме в борьбе с распространением коронавируса

Многие страны мира заявили о начале второй волны коронавируса, которая еще сильнее и опаснее первой

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Одновременное распространение осенью гриппа и коронавируса создает сложности для системы здравоохранения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

"Одновременное циркулирование гриппа и COVID-19 может представлять проблему для систем и учреждений здравоохранения, поскольку обе эти болезни имеют много схожих симптомов", – сказал глава ВОЗ.

Однако он подчеркнул, что меры по борьбе с коронавирусом эффективны и для предотвращения распространения гриппа. Речь, прежде всего, идет о мытье рук, ношении масок, соблюдении социальной дистанции и проветривании помещений.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 38,6 миллиона случаев заражения, почти 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.