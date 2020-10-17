В Одессе вернули имя Жукова проспекту, который переименовал Саакашвили

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В Одессе приняли решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Геннадий Труханов.

По его словам, это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации. Мэр отметил, что процедура возвращения одесским улицам предыдущих названий будем продолжаться.

"Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии", – написал Труханов на своей странице в Facebook.

Мэр города подчеркнул, что для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом.

"То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии – легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", – указал Труханов.

Глава Одессы добавил, что впереди предстоит еще много работы, но главные шаги уже сделаны. "И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость", - заключил мэр города.