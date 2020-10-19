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Стенд компании Huawei на выставке технологий

Неожиданно: смартфон Huawei Mate 40 Pro рассекретили до презентации

© AP Photo / Mark Schiefelbein
В мире
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201019/249745939/Neozhidanno-smartfon-Huawei-Mate-40-Pro-rassekretili-do-prezentatsii.html

Официальная презентация линейки Huawei Mate 40, на которой покажут несколько смартфонов, ожидается 22 октября

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Изображение и технические характеристики нового флагманского смартфона Huawei попали в Сеть буквально за несколько дней до официального анонса. Рендеры Mate 40 Pro опубликовал Winfuture.

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Как выяснилось, старшая модель линейки Huawei Mate 40 получит OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2772х1344 пикселя. Экран загнут на боковых гранях. Массивный блок из двух фронтальных камер врезан в матрицу.

Смартфон в руках у мужчины
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Как пишет издание, смартфон будет построен на еще неанонсированной платформе SoC Kirin 9000 с четырьмя ядрами Cortex-A77 и четырьмя Cortex-A55. Максимальная тактовая частота платформы составит 3,13 гигагерц.

Что касается памяти устройства, то в Huawei Mate 40 Pro обещают 8-12 ГБ оперативной и 256-512 ГБ постоянной. Ожидается, что смартфон получит поддержку 5G.

Более детально о фотографических возможностях смартфона не сообщается, однако некоторые детали все-таки говорят о его способностях снимать. К примеру, главная камера с разрешением 50 Мп совмещена с 20 Мп "шириком" и 12 Мп телефотосенсором. Последнему приписывают пятикратный оптический зум. За фокусировку ответственен четвертый датчик.

Презентация линейки Huawei Mate 40, в которую войдет сразу несколько смартфонов, ожидается 22 октября.



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