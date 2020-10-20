Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 20 октября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 338 тысяч новых случаев заражения, скончались 4 556 человек

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 20 октября составило 39 944 882 человека, скончались 1 111 998, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 709 984, на втором месте Азия – 8 489 775, далее идет Европа – 8 027 954.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 338 096, скончались 4 556 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 40 333 146 выявленном случае инфицирования и 1 117 430 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

Суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в США составил 437, общее число летальных исходов увеличилось до 224 732.

По данным ресурса Worldometer, суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Штатах составил 42 696. Общее число заболевших возросло до 8 388 013.

Число победивших опасный вирус в Штатах превысило 5 457 000, а число протестированных на COVID-19 – 125 685 000.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в американском штате Калифорния – 875 557. Далее следуют штаты Техас – 870 164 случая и Флорида – 755 020. Нью-Йорк «лидирует» по числу летальных исходов – 33 477.

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на известного инфекциониста и иммунолога Энтони Фаучи. Американцы "устали слушать Фаучи и всех этих идиотов, допускавших ошибки", заявил глава Белого дома во время звонка в свой предвыборный штаб.

"Если бы я слушал его, у нас было бы полмиллиона смертей", – добавил президент.

Трамп назвал "катастрофой" иммунолога, входящего в состав рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус в Индии и Бразилии

После США по числу инфицированных COVID-19 лидирую Индия и Бразилия.

Количество выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 55,7 тысячи, общее число заболевших превысило 7,55 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у более чем 8,1 миллиона человек.

Как отмечает Минздрав, по итогам проведенных за сутки более 859 тысяч тестов медики выявили более 66,3 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6,66 миллиона человек.

Число лечащихся от коронавируса продолжает уменьшаться, за сутки оно сократилось на 11,2 тысячи человек. Всего лечение в больницах проходят более 772 тысяч человек. Число умерших превысило 114 тысяч, за сутки от болезни скончались 579 человек.

Как отмечается в опубликованном накануне докладе группы правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при условии соблюдения жителями страны всех мер предотвращения заражения, в частности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При соблюдении всех мер предосторожности общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.

В Бразилии суточный показатель инфицирования чуть снизился – медицинские службы выявили за сутки еще 15 383 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает на своем сайте бразильский Минздрав.

При этом с начала пандемии в стране зарегистрировали 5 250 727 подобных фактов. Из них 4 681 659 случаев закончились выздоровлением пациентов.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в республике от осложнений при COVID-19 скончался 271 человек. Всего в Бразилии зафиксировали 154 176 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

В Бразилии для лечения коронавируса на ранней стадии стали применять противогельминтный препарат нитазоксанид и он показал положительные результаты, сообщает Globo со ссылкой на министра науки, технологий и инноваций Бразилии Маркуса Понтиса.

"Клинические испытания с участием добровольцев показали, что препарат снижает вирусную нагрузку, когда его принимают в течение трех дней после появления симптомов", – сообщает издание.

Исследование, на которое ссылаются власти, еще не опубликовано. По заявлению правительства, работа была передана на анализ в научный журнал, поэтому министерство не может сообщить подробности результатов.

Ситуация в мире

Рост заболеваемости COVID-19 продолжают фиксировать в странах Европы. По данным агентства France-Presse, всего с начала пандемии выявили более 40 миллионов случаев коронавирусной инфекции. С понедельника, 18 октября, в Бельгии ввели комендантский час, действующий с полуночи до 5 часов утра. В Испании власти автономной области Наварра приняли решение закрыть въезд в регион с 22 октября.

Во Франции за последние сутки выявили 13 243 новых случая заражения коронавирусом. Согласно официальным данным, от COVID-19 в стране за 24 часа скончались 146 человек.

Как сообщили в министерства здравоохранения Франции, положительными оказались 13,4% от общего числа тестов на COVID-19 – немногим больше, чем накануне.

За сутки власти выявили 70 новых очагов распространения коронавируса. Один из них зафиксировали в тюрьме в городе Мюлуз на востоке Франции, где содержатся 356 человек. Там коронавирус подтвердили у 13 человек, среди них как сотрудники учреждения, так и заключенные.

За 24 часа в реанимацию попали 269 пациентов с коронавирусом. Всего в больницы Франции за сутки положили 1 424 человека с COVID-19.

В Испании по последним данным зафиксировано 982 723 случая заражения COVID-19. Скончались 33 775 человек, полностью вылечили от вируса 150 376 человек.

Испанские власти из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение ограничить въезд и выезд с территории автономного сообщества Наварра на севере Испании.

Кроме того, для борьбы со вспышкой COVID-19, на территории автономного сообщества закроют кафе и бары. Отмечается, что в Наварре проживают около 650 тысяч человек. С начала пандемии в регионе выявили около 25,8 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Решение региональных властей вступает в силу с 22 октября. Ограничения продлятся до 4 ноября.

Меры, направленные на ограничение коронавируса, ужесточает Италия. В стране уже 424 тысячи инфицированных, только за последние сутки выявлено 9 337 новых случаев, скончались 73 человека, а общее число летальных исходов достигло 36 616.

Мэров итальянских городов наделили полномочиями закрывать общественные пространства в 21:00. Группы посетителей ресторанов сокращаются до шести человек, и после 18:00 обслуживание в них будет только за столиками. Старшеклассники будут позже начинать учебный день, конференции и фестивали откладываются, приостанавливаются занятия контактными видами спорта.

В воскресенье премьер-министр Джузеппе Конте обратился к нации по телевидению, на лице у него была маска. Он сказал, что хочет избежать нового всеобщего локдауна, и призвал всех не забывать делать то, что зависит от них.

"Самые эффективные меры – это по-прежнему все самое простое: маски, дистанция и мытье рук. Мы должны обратить особое внимание на ситуации, в которых мы расслабляемся и забываем об осторожности: во время встреч с семьей и друзьями. В этих ситуациях мы должны быть начеку", – сказал премьер-министр.

В Польше серьезно озабочены создавшейся эпидситутацией. Власти распорядились в понедельник об открытии полевого госпиталя на территории Национального стадиона в Варшаве, там будет 500 коек для пациентов с COVID-19.

В воскресенье число новых случаев заражения коронавирусом в Польше достигло 8,5 тысячи, тогда как еще месяц назад эта цифра была в районе 800.

Польские врачи сообщают о недостатке персонала, больничных коек и оборудования. Власти призвали граждан оставаться дома. Бассейны и спортивные залы закрылись, рестораны ограничили часы работы.

В Турции число выявленных зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 2 026, это самый высокий показатель с 8 мая. Обще число инфицированных превосходит 359 тысяч. Скончались с начала пандемии 9 371 человек, причем 75 только за последние сутки.

Как заявил ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В сентябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие за четыре месяца показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него.

В Иране за сутки зафиксировано рекордное c начала пандемии коронавируса COVID-19 число летальных исходов среди заразившихся – 337 человек скончались от последствий инфекции, сообщил Минздрав страны.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, это на 85 человек больше, чем в воскресенье, 18 октября.

По данным представителя иранского Минздрава Симы Садат Лари, таким образом, общее число смертей от коронавируса в стране достигло отметки 30 712.

"В последние дни мы наблюдаем беспрецедентный рост смертности от заболевания COVID-19", – сказала Лари в эфире иранского телевидения.

Кроме того, за последние 24 часа в Иране диагностировали 4 251 новый случай коронавируса. Всего в Иране с начала пандемии зафиксировали 534 631 заражение COVID-19.

Как сообщают иранские СМИ, органы здравоохранения предупредили, что в случае если жители страны перестанут следовать правилам по борьбе с коронавирусом, ежесуточный прирост летальных исходов инфицированных может достичь 600.

С 3 октября в столице страны Тегеране ужесточены ограничения: закрыты школы, мечети, магазины, рестораны и иные общественные заведения. Кроме того, обязательно использование масок, в случае нарушения этого правила выписывают штраф.

Западные СМИ сообщают, что иранские власти планируют ввести аналогичные ограничения в других крупных городах с высокими темпами распространения COVID-19.

Иран является наиболее эпидемиологически неблагополучной страной на Ближнем Востоке.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 20 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 18 663 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 8 338 пациентов выздоровели, 143 скончались.

В карантине к этому времени находятся 6 407 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 2 862, в ковид-гостиницах – 1 420.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, и вводить чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

С 16 октября рестораны и другие развлекательные заведения в Тбилиси и регионе Имерети на западе страны не смогут принимать посетителей в ночное время, им запрещено работать после 22:00.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.