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В Беларуси создают комиссию времени и определения параметров вращения Земли

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201020/249753334/V-Belarusi-sozdayut-komissiyu-vremeni-i-opredeleniya-parametrov-vrascheniya-Zemli.html

Она будет заниматься координацией деятельности, связанной с порядком исчисления времени на территории Беларуси и другими вопросами

ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. В Беларуси планируют создать межотраслевую комиссию времени, частоты и определения параметров вращения Земли, сообщает Sputnik Беларусь.

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Согласно постановлению Совета министров, комиссия будет постоянно действующим органом, а его главной задачей станет координация деятельности, связанной с порядком исчисления времени на территории Беларуси, использованием средств измерения эталонных частот и времени, а также определением параметров вращения Земли.

Комиссию создают в соответствии с законом "Об обеспечении единства измерений". Ее главой станет зампред Госстандарта Дмитрий Барташевич. В состав также войдут представители Белорусского государственного института метрологии, Минсвязи, Вооруженных сил, санэпидслужбы, железной дороги, Белтелерадиокомпании, БГУ и другие.

Данное постановление правительства вступает в силу с 27 ноября.

Теги:
Земля, Беларусь


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