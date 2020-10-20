15:34 20 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7763
  • 100 RUB4.1332
  • USD3.2117
Поиск
Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве

Посольство РФ в США прокомментировало обвинение россиян в хакерских атаках по всему миру

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1419)
1510
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201020/249755065/Posolstvo-RF-v-SShA-prokommentirovalo-obvinenie-rossiyan-v-khakerskikh-atakakh-po-vsemu-miru.html

В дипмиссии подчеркнули, что у России нет и не было намерений заниматься "дестабилизирующими операциями" по всему миру

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Посольство России в США отвергает обвинения Вашингтона в адрес российских граждан в хакерской и дестабилизирующей деятельности по всему миру, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

Ранее американский Минюст и ФБР обвинили шестерых россиян в серии хакерских атак по всему миру и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, им вменяется распространение вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ, которые организовывали, в том числе, и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что российская разведка также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
Коварный план Кремля: разнести Америку, чтобы спасти Трампа

"Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона. Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано", – прокомментировал представитель посольства.

По его словам, у России нет и не было намерений заниматься "дестабилизирующими операциями" по всему миру.

"Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела", – добавил он.

Ранее источник в МИД также заявил РИА Новости, что обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.

Темы:
Новости из России (1419)
Теги:
Хакеры, Хакерская атака, Россия, США


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
Необычно пустой Париж: во Франции введен комендантский час из-за пандемии COVID-19
Секс, наркотики и коронавирус: приключения британских подводников в США
Секс, наркотики и коронавирус: приключения британских подводников в США
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться