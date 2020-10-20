Стала известна дата проведения "Тотального диктанта – 2021"

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. "Тотальный диктант – 2021" запланирован на 10 апреля, но все может изменить ситуация с распространением коронавируса, рассказала директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. Об этом пишет РИА Новости.

"Тотальный диктант – 2021" мы готовим активно, и по плану мы хотим провести его весной. Сейчас он запланирован на 10 апреля, но мы понимаем, что в нынешних условиях быть полностью уверенным, что все наши планы сбудутся, нельзя, надеемся на то, что диктант пройдет весной", – рассказала Ребковец на пресс-конференции, посвященной подведению итогов акции "Тотальный диктант – 2020".

По ее словам, организаторы понимают, что для участников возможность написать диктант от руки важна как ритуал, так как это интереснее, чем получить ответ от алгоритма. Ребковец выразила надежду, что в следующем году диктант вернется на очные площадки. Она также уточнила, что организаторы не хотят отказываться от идеи марафона "Тотального диктанта".

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель "Тотального диктанта" — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.