Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 21 октября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти и уже превысило 40 миллионов, скончались свыше 1,1 млн человек

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 20 октября составило 40 251 950, скончались 1 116 131 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 800 094, на втором месте Азия – 8 546 666, далее идет Европа – 8 161 571.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 296 886, скончались 4 024 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 40 728 371 выявленном случае инфицирования и 1 123 967 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

За минувшие сутки в США зафиксировали 58 387 новых случаев заражения коронавирусом, 445 человек погибли, сообщает университет Джонса Хопкинса. Согласно его последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились 8 272 427 человек, скончались 220 992 пациента с COVID-19. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.

Также стало известно, что производство вакцины американской компании Moderna начнется через несколько месяцев. Такое мнение выразил вице-президент испанской компании ROVI, которая будет заниматься ее производством, Хавьер Лопес-Бельмонте Энсина.

Глава американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель ранее заявил, что ее вакцина против коронавируса не будет готова до президентских выборов в США, поскольку за разрешением на использование препарата фирма сможет обратиться только в конце ноября.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом, согласно последним данным, заболевание обнаружено у 7,59 миллиона человек, при этом погибли 115 тысяч человек, выздоровели более 6,7 миллиона пациентов.

Первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан заявил, что Индия занимает первое место в мире по числу выздоровевших после коронавируса, хотя находится на втором месте после США по общему числу заражений. В то время как многие страны сообщили о резком росте числа заболевших, в Индии за последние 7 дней было зарегистрировано 310 случаев на миллион, что является одним из самых низких показателей в мире, отметил он. Представитель минздрава также рассказал, что уровень смертности от коронавируса в настоящее время составляет 1,52% и продолжает снижаться.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заболевание обнаружено у 5,2 миллиона человек, при этом погибли 154 тысячи человек, выздоровели более 4,5 миллиона пациентов.

Министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтис заявил, что противогельминтный препарат нитазоксанид показал положительные результаты при раннем лечении пациентов с COVID-19. Исследование, на которое ссылаются власти, еще не опубликовано. По заявлению правительства, работа была передана на анализ в научный журнал, поэтому министерство не может сообщить подробности результатов.

Ситуация в мире

Медики в Болгарии выявили рекордное число новых случаев COVID-19, за сутки было зафиксировано 1 336 случаев заражения, свидетельствуют данные министерства здравоохранения. По данным минздрава, общее число зараженных COVID-19 в стране составляет 31 863. Скончались за все время 1 019 человек, вылечились 17 414 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Число зараженных коронавирусом во Франции за сутки составило 20 468, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. За последние 24 часа из-за коронавируса в стране умерли 163 человека. Это является рекордным показателем с середины мая. Всего с момента начала эпидемии во Франции заразились 930 745 человек, скончались в целом 33 885 человек.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за минувшие сутки на 1 358, до 305 993, скончались 18 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 278, сообщает министерство здравоохранения страны. Правительство Израиля утвердило частичный выход из карантинных ограничений с 18 октября, включающий возобновление работы детских садов и открытие предприятий, которые не ведут прием клиентов. Также снят запрет отдаляться от домов более чем на километр, разрешено посещение парков и пляжей.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1 894, скончались 74 больных, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего заразившихся в стране - 351 413, умерших - 9 445, вылечились - 306 939.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID достигло рекордного с 5 июня показателя - 241, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 762 542 человека, скончались 43 967.

В Греции за минувшие сутки выявили 667 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения. Это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии. Общее число заразившихся возросло до 26 469. За минувшие сутки восемь человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 528 человек. В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры.

Иран обновил антирекорд случаев заражения коронавирусом за сутки, впервые с начала пандемии зафиксировав более 5 тысяч заразившихся, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. Представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 5 039 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 322 человека. Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 539 670, жертв – 31 034. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 434 676. Накануне Иран обновил рекорд смертей от коронавируса, зафиксировав 337 жертв (впервые с начала пандемии жертв оказалось более 300).

За минувшие сутки в Швейцарии зафиксировано 3 008 новых случаев COVID-19, скончались восемь человек, свидетельствуют данные Федерального офиса общественного здравоохранения страны. Всего с начала эпидемии в Швейцарии были выявлены 86 167 случаев заражения новым вирусом.

Количество выявленных случаев коронавируса в Польше за минувшие сутки увеличилось на 9 291, сообщает министерство здравоохранения республики. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 192 539 случаев. За сутки от коронавируса скончались 107 человека, общее число летальных случаев составило 3 721. В Польше с марта до настоящего времени действует режим эпидемии. C 10 октября на всей территории страны вновь ввели обязательное ношение масок, в том числе на открытом пространстве.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 20 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 19 857 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 8 666 пациентов выздоровели, 158 скончались.

В карантине к этому времени находятся 6 582 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 2 895, в ковид-гостиницах – 1 420.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, и вводить чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

С 16 октября рестораны и другие развлекательные заведения в Тбилиси и регионе Имерети на западе страны не смогут принимать посетителей в ночное время, им запрещено работать после 22:00.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.