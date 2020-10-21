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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана отправился в Москву

photo : press service of the Ministry of Education of Azerbaijan
В мире
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (143)
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Ранее сообщалось, что в российскую столицу прибыл и глава внешнеполитического ведомства Армении

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов вылетел в Россию, сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян перед началом церемонии награждения в честь Дня Независимости Армении (21 сентября 2020). Еревaн
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Министр иностранных дел Армении посетил Москву

"Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Москву для проведения консультаций с российской стороной", – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что в российскую столицу прибыл и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. До этого сообщалось, что 23 октября он должен посетить США для общения с госсекретарем Майком Помпео.

Все переговоры проходят на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Девятого октября в Москву по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже на следующий день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД России призвал перестать нагнетать ситуацию вокруг Карабаха

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (143)
Теги:
Москва, Азербайджан


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