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Флаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы

Евросоюз исключил Грузию из списка безопасных стран

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (196)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201022/249772599/Evrosoyuz-isklyuchil-Gruziyu-iz-spiska-bezopasnykh-stran.html

Список безопасных стран - не членов ЕС, для граждан которых открыт Евросоюз, пересматривается каждые две недели

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузия больше не входит в список безопасных стран - не членов Евросоюза, гражданам которых можно будет путешествовать по странам Шенгенской зоны, сообщает телеканал Rustavi 2.

Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, вместе с Грузией из списка исключили Канаду и Тунис. При этом в список планируется внести Сингапур.

Таким образом, в новый перечень безопасных стран войдут девять стран: Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Уругвай, Южная Корея и Япония.

Окончательное решение 27 стран-членов ЕС будет объявлено 23 октября.

Из-за пандемии коронавируса в марте европейские страны закрыли свои границы для нерезидентов ЕС. С 1 июля в ЕС начали частично открывать границы. При этом учитывалась эпидемиологическая ситуация той или иной страны, меры сдерживания распространения вируса, а также экономические и социальные аспекты.

Список будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели.

Больничная палата
© Sputnik / STRINGER
Хватит ли в больницах Грузии мест для заразившихся коронавирусом?

Эпидемиологическая ситуация в Грузии начала резко ухудшаться с начала сентября, число инфицированных коронавирусом в стране растет большими темпами.

По последним данным, общее количество зараженных в стране с начала пандемии к 21 октября составляет 21 208.

С начала пандемии вылечились 9 003 пациента. Скончались 172.

Первый случай инфицирования в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (196)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Евросоюз


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