Евросоюз исключил Грузию из списка безопасных стран

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузия больше не входит в список безопасных стран - не членов Евросоюза, гражданам которых можно будет путешествовать по странам Шенгенской зоны, сообщает телеканал Rustavi 2.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, вместе с Грузией из списка исключили Канаду и Тунис. При этом в список планируется внести Сингапур.
Таким образом, в новый перечень безопасных стран войдут девять стран: Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Уругвай, Южная Корея и Япония.
Окончательное решение 27 стран-членов ЕС будет объявлено 23 октября.
Из-за пандемии коронавируса в марте европейские страны закрыли свои границы для нерезидентов ЕС. С 1 июля в ЕС начали частично открывать границы. При этом учитывалась эпидемиологическая ситуация той или иной страны, меры сдерживания распространения вируса, а также экономические и социальные аспекты.
Список будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии начала резко ухудшаться с начала сентября, число инфицированных коронавирусом в стране растет большими темпами.
По последним данным, общее количество зараженных в стране с начала пандемии к 21 октября составляет 21 208.
С начала пандемии вылечились 9 003 пациента. Скончались 172.
Первый случай инфицирования в Грузии был зафиксирован 26 февраля.