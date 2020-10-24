Кыргызстан готов рассмотреть вопрос о расширении российской авиабазы Кант

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Кыргызстан может расширить российскую авиабазу Кант, если такое предложение поступит из Москвы или от ОДКБ, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев.

"Что касается базы Кант, то наша твердая позиция – сохранение этой базы. Никакого пересмотра ранее подписанных соглашений не будет", – сказал Казакбаев.

По его словам, Россия сыграла особую роль в период после выборов, когда в республике разгорелся политический кризис.

"Это все могло перерасти в массовый беспорядок и кровопролитие. И здесь, конечно, в первую очередь Россия и другие наши партнеры делали заявления, оказывали поддержку", – отметил глава МИД Кыргызстана.

Казакбаев напомнил, что в разгар протестов в Бишкек приезжал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, с которым министр обсуждал в том числе и возможность финансовой поддержки республиканского бюджета.

Объединенная российская авиационная база Кант принадлежит Коллективным силам быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.