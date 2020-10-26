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Посольство Турции в Грузии: мы продолжаем работать

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1396)
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Sputnik Грузия
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Работу в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации как в Грузии, так и в Турции приостанавливает в обычном режиме лишь турецкое консульство

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Посольство Турецкой республики в Грузии распространило заявление о том, что не прекращало свою работу, сообщается на сайте диппредставительства.

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© AP Photo / Marco Ugarte
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Турецкое посольство поясняет, что некоторые грузинские СМИ распространили информацию, что посольство якобы останавливает свою работу в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

"Посольство продолжает свою работу. Данное заявление посольства касается деятельности консульской миссии, так как наша консульская служба в течение определенного периода будет осуществлять только срочные процедуры", - говорится в заявлении посольства.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 872. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения.

В Турции же число инфицированных составляет более 362 тысяч.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1396)


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