Посольство Турции в Грузии: мы продолжаем работать

Работу в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации как в Грузии, так и в Турции приостанавливает в обычном режиме лишь турецкое консульство

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Посольство Турецкой республики в Грузии распространило заявление о том, что не прекращало свою работу, сообщается на сайте диппредставительства.

Турецкое посольство поясняет, что некоторые грузинские СМИ распространили информацию, что посольство якобы останавливает свою работу в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

"Посольство продолжает свою работу. Данное заявление посольства касается деятельности консульской миссии, так как наша консульская служба в течение определенного периода будет осуществлять только срочные процедуры", - говорится в заявлении посольства.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 872. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения.

В Турции же число инфицированных составляет более 362 тысяч.