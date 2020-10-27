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Солнечная вспышка и выброс корональной массы

На Солнце зафиксированы две мощные вспышки

Photo: courtesy of GSFC / Solar Dynamics Observatory
В мире
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201027/249820967/Na-Solntse-zafiksirovany-dve-moschnye-vspyshki.html

Есть вероятность того, что в течение суток произойдет еще ряд вспышек еще большей мощности, опасаются ученые

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки, одна из них - третья по силе в 2020 году. Есть тенденция к росту активности звезды. Об этом рассказал РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН им. Лебедева Сергей Богачев.

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photo: Scientific Network for the Caucasus Moutnain Region
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По словам ученого, две вспышки минимального класса С зарегистрированы на Солнце утром во вторник. На технике и здоровье людей они отразиться не должны, говорит Богачев.

"Этот год - год начала солнечной активности, 11-летнего роста. То, что постепенно начнутся вспышки - ожидалось. Первый предвестник цикла произошел 29 мая, когда произошли две достаточно крупных вспышки. После этого Солнце успокоилось и сейчас, похоже, второй раз пытается начать расти - начались вспышки. Есть вероятность, что в течение суток произойдет еще ряд вспышек еще большей мощности", - сказал он.

По мнению ученого, это не рекордные вспышки, они слабее в 10-100 раз тех, которые ожидаются через три-четыре года - в период основной части солнечного цикла.

"На самом деле, это вспышки крупные на фоне нынешнего года, но не такие, которые выводят из строя технику или влияют на здоровье человека", - подытожил Богачев.



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